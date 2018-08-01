Курян приглашают запастись мёдом на ярмарке

В эти (18 и 19 августа) и следующие выходные (25 и 26 августа) в столице Соловьиного края устроят традиционные ярмарки «Курский мёд-2018». Они проходят на территории, прилегающей к гипермаркету «Линия» на улице Энгельса, 70. Посетителей ждет дегустация меда и продуктов пчеловодства. Запланирована и развлекательная программа – выступление коллективов художественной самодеятельности. Подобные ярмарки проводятся в Курске более 10 лет, участие в них принимают лучшие пасечники области. Прежде чем попасть на ярмарку, мёд проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу в лаборатории. Кроме того, ветеринарная служба работает и на самой ярмарке. В этом году приобрести мед можно от 200 рублей за килограмм. Время работы ярмарки с 9 до 17 часов.



