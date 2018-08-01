В Курске откроют Народный музей воинской славы

Подходят к концу ремонтные работы в уникальном выставочном Центре «Курск – город воинской славы» с экспозицией, посвященной 75-летию Победы в Курской битве. Его откроют на мемориале Павшим в Великой Отечественной войне вместо магазина дешевых товаров. С появлением этого объекта в городе начнется реализация патриотического проекта «Народный музей воинской славы курян». Там на постоянной основе будут создаваться тематические выставки, повествующие о воинской славе курян, о подвиге советского народа в годы войны. Открытие намечено на 22 августа.



