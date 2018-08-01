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Гепатитом А заболели 17 курян

Сегодня, 08:12
Гепатитом А заболели 17 курян
С начала года в Курской области зарегистрировано 17 случаев гепатита А. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель заболеваемости снизился на треть – заявили в Роспотребнадзоре. Гепатит А — острое инфекционное заболевание печени. Вирус передается при употреблении загрязненных продуктов и воды, а также при прямом контакте с инфицированным человеком. От болезни, в первую очередь, страдают жители развивающихся стран с недостаточным уровнем гигиены. В Курской области заболеваемость вирусным гепатитом А - на невысоком уровне. Однако отдельные случаи все же регистрируются. Наиболее эффективное средство профилактики - вакцинация.

 

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