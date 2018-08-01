11-я школа Курска может прекратить свое существование
Сегодня, 08:13
Незадолго до начала учебного года учеников и учителей школы №11 Курска, расположенной на улице Антокольского, власти попросили перейти в другие учреждения образования, поскольку уже 4 года здание их школы находится в аварийном состоянии. Всё это время младшие классы занимали кабинеты 12-й школы, старшие отправлялись в 3-ю. Учились в две смены - когда свободны чужие помещения. Как сообщает ГТРК «Курск», родители происходящим не очень довольны. В частности, в других школах - другие учебники и тетради, форма и более сложные программы. Не все учителя успели найти новую работу. При этом глава городского комитета образования Сергей Белкин заявил: «никаких решений - закрывать эту школу или еще что-то - не существует». Есть Трудовой кодекс, и его соблюдают. Все изменения, касающиеся коллектива или обучающихся, будут проводиться в установленном законом порядке, - сообщил Белкин. Добавим, строительство нового здания школы №11 запланировано на 2021 год.