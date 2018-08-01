Прокуратура не позволила ремонтировать новые дворы в поселке Северный

Тот факт, что в программу «Комфортная городская среда» вошли три новых благоустроенных двора микрорайона Северный, первыми заметили активисты ОНФ. Также у «фронтовиков» вызвал вопрос, зачем в программу включили дворы аварийных домов, жителей которых должны скоро расселить. В итоге активисты обратились в прокуратуру. Там провели свою проверку и выяснили, что нарушения со стороны городского комитета ЖКХ есть. Городской администрации вынесено представление для устранения нарушений. Напомним, в Курске в этом году по программе «Формирование современной городской среды» планируется благоустроить 34 двора и 10 общественных территорий, на эти выделили 108 млн рублей.



