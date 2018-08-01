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На курских дорогах в выходные погибли водители двух иномарок

Сегодня, 10:31
На курских дорогах в выходные погибли водители двух иномарок

В минувшие выходные в Курской области зарегистрировали 2 ДТП, в которых погибли люди. Обе аварии произошли 18 августа. Первая – ночью в Железногорском районе. На трассе «Тросна - Калиновка» разбился автомобиль Peugeot 408. Машина врезалась в дорожное ограждение - 29-летний водитель скончался на месте. В субботу вечером в Глушковском районе зарегистрировано еще одно ДТП со смертельным исходом. В кювете обнаружили сильно поврежденный Hyundai Accent. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что 45-летний водитель машины мертв. По предварительной информации, машина слетела с трассы, опрокинулась и ударилась о дерево.

 

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