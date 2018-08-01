"Авангард" дома проиграл "Балтике"

"Авангард" проиграл калининградской "Балтике" в матче 7-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча состоялась в субботу в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч забил полузащитник калининградцев Максим Григорьев на 9-й минуте. До перерыва хавбек Аслан Дудиев удвоил преимущество «Балтики» и установил окончательный счёт игры. «Балтика» одержала первую победу в этом сезоне, и, заработав шесть очков, поднялась на 18 место в турнирной таблице. Авангард при десяти баллах сместился на 8-ю строчку. Следующую игру куряне проведут на выезде. 26 августа команда Игоря Беляева сыграет с Нижним Новгородом.



