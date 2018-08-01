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Взаимодействие «Россетей» и потребителей вышло на новый уровень

Вчера, 12:08
Взаимодействие «Россетей» и потребителей вышло на новый уровень
Компания «Россети» официально запустила всероссийский интернет-портал «Светлая страна». Он создан для упрощения взаимодействия сетевого комплекса с потребителями, каждый из которых теперь может максимально простым способом и в свободной форме сообщить об имеющейся у него проблеме, связанной с электроснабжением. 
 
На время работы ресурса в тестовом режиме пользователи могут сообщить об отключениях электроэнергии, низком уровне напряжения и дефектах электрооборудования. 
Сообщения поступают напрямую специалистам компании и тут же обрабатываться. Ответы пользователям будут предоставляться в течение 8 рабочих дней, что значительно повышает качество и оперативность отработки проблемных ситуаций, возникающих у потребителей электроэнергии.
«Россети» планируют с помощью портала «Светлая страна» повысить надежность электроснабжения и добиться получения максимально объективной и оперативной информации о любых имеющихся проблемах и технологических нарушениях непосредственно от потребителей.
 
«Россети» не только внедряют передовое оборудование и инновационные технологии в работу электросетевого комплекса, но выводят взаимоотношения с конечными потребителями на современный уровень, отвечая всем их существующим и перспективным пожеланиям и ожиданиям», - заявила заместитель генерального директора – руководитель Аппарата компании «Россети» Ольга Сергеева.
 
По итогам тестовых испытаний портала, которые прошли  в Калужской и Тверской областях, были устранены возможные недочеты и выработаны единые стандарты в работе. Такой подход позволяет максимально комфортно провести поэтапное подключение других регионов для всех заинтересованных сторон, а также оценить необходимость разработки и подключения дополнительных сервисов. Уже к 1 января 2019 года портал охватит все 78 регионов присутствия группы компаний «Россети». 

 

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