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Курянин за несколько дней прокутил на море похищенные 800 тысяч рублей

Вчера, 13:24
Курянин за несколько дней прокутил на море похищенные 800 тысяч рублей
Полицейские установили подозреваемого в краже почти 800 тысяч рублей из дома жителя Горшеченского района. Крупная сумма пропала у мужчины, когда он находился на лечении в Курске. Так как в доме не было следов взлома,  потерпевший обнаружил пропажу денег  спустя несколько дней после возвращения. Полиции удалось восстановить картину произошедшего. К краже оказался причастен ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель. Злоумышленник дождался отъезда хозяина дома, проник в жилье, сняв с петель входную дверь, а потом аккуратно вернул ее назад. Где хранятся сбережения, вору рассказал сам потерпевший во время совместного застолья. После кражи курянин сразу отправился на море, где за несколько дней прокутил всю похищенную сумму. После возвращения его задержали полицейские, мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. 

 

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