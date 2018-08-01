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Пять детей в выходные покалечились на курских дорогах

Вчера, 14:11
Пять детей в выходные покалечились на курских дорогах
В выходные в Курской области произошло 4 ДТП с участием пятерых несовершеннолетних. Трое из них пострадали в качестве пассажиров - говорится в сводке Госавтоинспекции. Так, в Курчатовском районе столкнулись два ВАЗа. Пострадала женщина-водитель одной из машин, а также 17-летний пассажир и 4-летняя девочка, находившаяся в салоне. В Курске на улице Энергетиков не разъехались «Тойота Королла» и «Шевроле Ланос», травмировался 13-летний подросток - пассажир "Тойоты". В Железногорском районе автомобилистка за рулем "Ауди 80" наехала на "зебре" на 4-летнюю девочку, когда та переходила дорогу со своей бабушкой. А в поселке Подлесный Курского района автомобиль "Исузу" столкнулся с 8-летней велосипедисткой. Ее доставили в медучреждение.

 

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