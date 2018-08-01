«Россети» за один месяц Учений реализовали в Дагестане 8-летнюю инвестиционную программу и улучшили

В Махачкале в ходе торжественной церемонии Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников, Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский объявили первые Всероссийские учения энергетиков закрытыми.

В течение одного месяца 2500 энергетиков группы «Россети», прибывших в Дагестан из разных регионов России, отрабатывали навыки взаимодействия при ликвидации технологических нарушений в сложных погодных условиях, работая на действующих энергообъектах, параллельно занимаясь их модернизацией.

Специалисты привезли с собой более 870 единиц спецтехники и необходимые объемы современного электротехнического оборудования. Работы проводились в шести районах республики, в которых проживает порядка 60% населения региона.

Всего в ходе Учений энергетики группы «Россети» установили более 8160 новых опор линий электропередачи, заменили 620 км традиционного провода воздушных линий на самонесущий изолированный, который практически не подвержен внешнему воздействию, отремонтировали почти 400 трансформаторных подстанций и установили более 21 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Впервые на общефедеральном уровне на практике отработаны принципы мобилизации сил и средств при совместном восстановлении электросетевой инфраструктуры.

«Вы приобрели дополнительные навыки практического взаимодействия с коллегами из других филиалов, обменялись опытом и знаниями, что обязательно пригодится в дальнейшей деятельности, а, главное, перевыполнили план Учений, обеспечив тем самым качество и надежность электроснабжения большого числа потребителей. Это только первый шаг на пути построения в Дагестане современного электросетевого комплекса. Мы его сделали и продолжим движение к намеченной цели», - сказал Павел Ливинский.

Группа «Россети» за время Учений выполнила 10-летний объем инвестиционной программы местного филиала. Благодаря установленной интеллектуальной системе сбора данных о потреблении электроэнергии и новому оборудованию потери в районных сетях, на которых проводились работы, снижены на 40%, что ведет к повышению собираемости платежей и стабилизации финансово-экономического положения электроэнергетической отрасли региона.

Главный итог учений – повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан. Многие жители уже в ходе мероприятий выражали благодарность энергетикам за то, что теперь в их домах стабильное напряжение в 220 В и свет не выключается даже при сильных ливневых дождях с штормовыми порывами ветра, которые обрушились на регион в начале августа.

«Так получилось, что я год назад, стоя перед Парламентом Дагестана, я говорил, что это не я пришел в республику, к вам пришла Россия. Специалисты «Россетей» прибыли в Дагестан из 78 регионов страны. Тем и велика Россия и непобедима, что в трудную минуту люди, оставив свои дела и семьи, приехали сюда помогать нам. Спасибо вам за это! Мы будем с нарастающими темпами улучшать жизнь людей», - в ходе своего выступления заявил Владимир Васильев.

Для определения дальнейшего плана работ в Дагестан направлены ещё 500 специалистов группы «Россети», которые до 20 сентября проведут технический аудит сетей, которые не были отремонтированы в ходе Учений, после чего будет сформирована программа следующих мероприятий.