В Курчатове снесут недостроенную поликлинику

В Курчатове снесут недостроенную детскую поликлинику. Это событие мэр города атомщиков анонсировал еще в начале года. Теперь стали известны сроки работ. Как сообщает «Курчатов ТВ», скоро определят подрядчика, который займется демонтажем недостроя 90-х. Курская атомная станция, которая является собственником здания, уже разместила на электронных площадках соответствующий лот. Цена договора - 11,5 млн рублей. Снести детскую поликлинику планируют к концу года. О дальнейшей судьбе земельного участка пока не сообщается.