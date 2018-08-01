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В Курчатове снесут недостроенную поликлинику

Вчера, 16:15
В Курчатове снесут недостроенную поликлинику
В Курчатове снесут недостроенную детскую поликлинику. Это событие мэр города атомщиков анонсировал еще в начале года. Теперь стали известны сроки работ. Как сообщает «Курчатов ТВ», скоро определят подрядчика, который займется демонтажем недостроя 90-х. Курская атомная станция, которая является собственником здания, уже разместила на электронных площадках соответствующий лот. Цена договора - 11,5 млн рублей. Снести детскую поликлинику планируют к концу года. О дальнейшей судьбе земельного участка пока не сообщается.

 

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