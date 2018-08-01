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После прохождения танков дорогу на проспекте Победы восстановят

Вчера, 17:33
После прохождения танков дорогу на проспекте Победы восстановят
23 августа в честь 75-летия победы в Курской битве пройдет военный парад. В нем будут задействованы более тысячи военнослужащих и сотни единиц техники: от раритетных танков Т-34 до самых современных образцов вооружения. Завтра состоится генеральная репетиция. Куряне опасаются, что дороги не выдержат такой нагрузки. В соцсетях уже появились снимки следов на асфальте, оставленных тяжелой военной техникой. Сегодня в администрации Курской области сообщили, что асфальтовое покрытие на проспекте Победы приведут в порядок. После торжеств дорожное полотно обследуют. Если в результате прохождения тяжелой военной техники покрытие пострадает, на проспекте Победы проведут восстановительные работы.

 

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