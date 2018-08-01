23 августа у муниципальных сотрудников будет выходной

В четверг, 23 августа, куряне отметят 75-летие победы в Курской битве. Запланирована насыщенная праздничная программа. На мемориале «Курская дуга» пройдет большой военный парад. Чтобы все желающие смогли принять участия в торжествах, губернатор рекомендовал руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности объявить 23 августа выходным. К слову, в четверг отдыхать будут все муниципальные учреждений города, включая поликлиники и больницы. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. В детских садах в соответствии с запросами работающих родителей организуют «дежурные группы».



