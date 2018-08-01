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По улице Красной Армии запретили движение троллейбусов

Сегодня, 08:03
По улице Красной Армии запретили движение троллейбусов
По улице Красной Армии, где сейчас работают теплоэнергетики, из соображений безопасности закрыли проезд электротранспорта. Ограничения пришлось вводить из-за обрушения грунта и оставшегося асфальта. На общественном транспорте теперь добраться из центра города до Сеймского округа и обратно можно только на автобусах, которые курсируют по улице Дзержинского. Троллейбусное движение обещали восстановить, как только ликвидируют аварийную ситуацию. О сроках пока не сообщается. Напомним, в Курске в начале августа начался масштабный ремонт теплотрассы, которая проходит под проезжей частью улицы Красной Армии. Из-за этого на участке дороги закрыли автомобильное движение. 
 
фото — ВК Курск — наш город

 

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