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В Курской области начинают работу сахарные заводы

Сегодня, 08:05
В Курской области начинают работу сахарные заводы
В Курской области начался запуск сахарных заводов. В этом году более 3 миллиардов рублей инвестиций направлено на их модернизацию, реконструкцию и капремонт. За сезон планируется заготовить свыше 4,5 млн тонн корнеплодов.

 

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