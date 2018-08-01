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В Курской области начинают работу сахарные заводы
Сегодня, 08:05
В Курской области начался запуск сахарных заводов. В этом году более 3 миллиардов рублей инвестиций направлено на их модернизацию, реконструкцию и капремонт. За сезон планируется заготовить свыше 4,5 млн тонн корнеплодов.
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