Сегодня утром под Курском в столкновении легковушки и грузовика погибли два человека

Сегодня около 6 утра на трассе "Курск — Воронеж — Борисоглебск» в Горшеченском районе в ДТП погибли два человека. 46-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в стоящий у края проезжей части грузовой рефрижератор "Ивеко". Как сообщили в УМВД, на месте скончались две пассажирки легковушки - 14-летняя девушка и 42-летняя женщина. Водитель и 21-летняя девушка госпитализированы. По предварительным данным, все находившиеся в легковой машине были родственниками. Они возвращались в Курскую область после отдыха на море. Не исключено, что водитель уснул за рулем. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.