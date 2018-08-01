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Сегодня утром под Курском в столкновении легковушки и грузовика погибли два человека

Сегодня, 11:44
Сегодня утром под Курском в столкновении легковушки и грузовика погибли два человека
Сегодня около 6 утра на трассе "Курск — Воронеж — Борисоглебск» в Горшеченском районе в ДТП погибли два человека. 46-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в стоящий у края проезжей части грузовой рефрижератор "Ивеко". Как сообщили в УМВД, на месте скончались две пассажирки легковушки - 14-летняя девушка и 42-летняя женщина. Водитель и 21-летняя девушка госпитализированы. По предварительным данным, все находившиеся в легковой машине были родственниками. Они возвращались в Курскую область после отдыха на море. Не исключено, что водитель уснул за рулем. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

 

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