Сбербанк и Google научили предпринимателей из Воронежа, Липецка, Тамбова, Белгорода и Рязани лучше понимать предпочтения клиентов

20 августа 2018 — В Воронеже состоялось первое очное мероприятие программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Воронежской области. Тренинг посетили более 150 самых активных участников программы из пяти регионов: Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Рязанской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Константин Холстинин, постоянный эксперт программы и консультант в области разработки новых продуктов. Мероприятие было посвящено исследованию поведения потребителей и изучению метода дизайн-мышления для совершенствования бизнес-модели.





«Основная ошибка при создании продукта возникает на этапе планирования — предприниматели пытаются разработать концепцию, не выходя из офиса. При таком подходе есть риск придумать себе воображаемую аудиторию, которая не будет иметь ничего общего с реальными потребителями. Всегда надо помнить: любую идею нужно проверять на практике и учитывать мнение покупателей, — говорит Константин Холстинин, эксперт программы «Бизнес класс». — На мастер-классе мы разбирали конкретные методы и примеры по исследованию целевой аудитории и обработке этой информации. Надеюсь, полученные знания позволят участникам успешно работать с клиентами и создавать востребованные продукты».





«Программа ”Бизнес класс” помогла мне получить практические знания и освоить эффективные методики для развития компании. Мне очень нравится формат проекта: короткие видео-ролики помогают быстро разобраться в теме и сразу начать действовать. Мастер-класс был грамотно продуман и качественно организован. Контент полезен как для действующих, так и для начинающих предпринимателей», — говорит участник программы «Бизнес класс» Анна Бородецкая, управляющая стоматологической клиникой «Тари-Дент».





В рамках практической части мероприятия участники освоили метод дизайн-мышления на реальных кейсах и подготовили клиентоориентированное предложение. Мастер-класс завершился презентацией командных работ и обсуждением потенциальных проектов.





«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенцией для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 290 тысяч человек со всей страны, в том числе более 13 тысяч из Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Рязанской областей.





«Бизнес класс» доступен в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Приглашаем зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro и приступить к обучению. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше 1-3 свободных часов в неделю.





«Интенсив» включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мероприятия и наставничество. В Воронеже планируются еще три мастер-класса. На них будут приглашены те участники проекта, которые успешно прошли этапы тестирования в интенсивный режим. Благодаря таким тренингам предприниматели могут опробовать новые методики развития и создания компании, а также завязать полезные деловые знакомства.



