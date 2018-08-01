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С виновника смертельного ДТП взыскали 400 тысяч рублей

Сегодня, 12:13
С виновника смертельного ДТП взыскали 400 тысяч рублей
В Курске 400 тысяч рублей взыскали судебные приставы с виновника дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в счет возмещения морального вреда. Как уточнили в ведомстве, были установлены расчетные счета, принадлежащие должнику, на которые и было обращено взыскание. Кроме того, пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику. В результате принятых мер задолженность по исполнительному производству погашена в полном размере.

 

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