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В Хомутовском районе в опрокинувшейся иномарке погиб пассажир

Сегодня, 12:24
В Хомутовском районе в опрокинувшейся иномарке погиб пассажир
В понедельник, 20 августа, в Хомутовском районе зафиксировали ДТП со смертельным исходом. В сводке Госавтоинспекции говорится, что в четвертом часу дня на автодороге "Тросна- Калиновка" автомобилистка за рулем «Рено Сандеро» двигалась от Железногорска в сторону Брянской области. В пути следования она не справилась с управлением, опрокинулась в кювет, где врезалась в дерево. В результате ДТП 17-летний пассажир скончался на месте.

 

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