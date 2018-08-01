В Хомутовском районе в опрокинувшейся иномарке погиб пассажир

В понедельник, 20 августа, в Хомутовском районе зафиксировали ДТП со смертельным исходом. В сводке Госавтоинспекции говорится, что в четвертом часу дня на автодороге "Тросна- Калиновка" автомобилистка за рулем «Рено Сандеро» двигалась от Железногорска в сторону Брянской области. В пути следования она не справилась с управлением, опрокинулась в кювет, где врезалась в дерево. В результате ДТП 17-летний пассажир скончался на месте.











