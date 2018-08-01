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Заключенные из Адыгеи, представляясь дальними родственниками, выманивали у курян деньги

Сегодня, 12:49
Заключенные из Адыгеи, представляясь дальними родственниками, выманивали у курян деньги
Курская полиция раскрыла серию интернет-мошенничеств. К совершению преступлений причастны трое уроженцев Адыгеи, которые уже отбывают наказание. Подозреваемые получили сроки за аналогичные преступления, сейчас они дают признательные показания по дополнительным эпизодам. Как рассказали в УМВД, обвиняемые звонили на мобильные номера граждан, представлялись их дальними родственниками, которые якобы едут к ним в гости, но никак не могут прибыть из-за поломки машины. Просили деньги на ремонт. Потерпевшие перечисляли на их банковский счет крупные суммы. После злоумышленники переставали выходить на связь. Известно о 5 эпизодах, в которых пострадали жители Курской области. Во всех случаях речь шла почти о десяти тысячах рублей. Деньги обналичивались в Адыгее. Полицейские устанавливают причастность фигурантов к аналогичным преступлениям, в том числе на территории других регионов.

 

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