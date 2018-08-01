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В Курске устанавливают синие контейнеры для бумаги

Сегодня, 14:09
В Курске устанавливают синие контейнеры для бумаги
В Железнодорожном округе установили первые 20 баков, которые предназначены для сбора бумаги и картона. До конца года в Курске должны появиться 200 таких контейнеров. В них можно выбрасывать любую бумажную упаковку, картонные коробки, газеты, журналы. Исключение - ламинированная бумага, сырые или грязные картон и бумага, а также содержащие пищевые остатки. Напомним, сейчас в Курске также устанавливают желтые контейнеры для сбора пластиковых бутылок. 

 

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