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В Курской области прошло совместное учение по ликвидации массовых отключений электроэнергии, организованное Курскэнерго

Сегодня, 16:31
В Курской области прошло совместное учение по ликвидации массовых отключений электроэнергии, организованное Курскэнерго
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  проведено  очередное учение по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений. 
Мероприятие, в котором участвовали Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Курской области при администрации региона (региональный Штаб), Штаб и мобильные подразделения Курскэнерго,  Главное управление МЧС России по Курской области, подразделения Черноземного предприятия МЭС, подразделения АО «Курские электрические сети», руководители муниципальных образований, проведено в целях организации взаимодействия между Курскэнерго и региональным штабом, органами исполнительной власти и местного самоуправления, приобретения навыков личным составом мобильных подразделений по приведению в готовность, передислокации в район аварийных ситуаций, практическому производству аварийно-восстановительных работ вне мест постоянной дислокации. 
По замыслу учений во второй декаде декабря на территории Курской области ухудшаются погодные условия с усилением ветра до17-20 м/с,  понижением температуры воздуха до -20 градусов С. 
Оперативный штаб Курскэнерго принимает решение о введении в Филиале режима повышенной готовности (РПГ). Мобильные подразделения Курскэнерго приводятся в готовность,  во всех районах электрических сетей проверяется аварийный резерв и резервные источники электроснабжения (РИСЭ).  
В дальнейшем из-за резкого понижения температуры воздуха до -25 градусов С при южном ветре  с порывами до 27 – 30 м/с и выпадением осадков в виде мокрого снега  происходит обрыв грозотроса воздушной линии (ВЛ)  110 кВ «Южная – Атомград» I цепь с отпайкой на подстанцию (ПС) Октябрьская и «Южная – Атомград» II цепь с отпайкой на ПС Октябрьская, что стало причиной  погашения ПС 110 кВ «Октябрьская», «Атомград» и массовых отключений линий 0,4 - 10 кВ в Курском, Золотухинском, Железногорском, Мантуровском районах Курской области. Ситуация осложнилась  «пожаром»  на подстанции  (ПС) 110 кВ «Открытый полигон», и, как следствие, – отключением большого количества потребителей, в том числе одного социально-значимого объекта в Курском районе.
Энергетики незамедлительно отреагировали на нештатную ситуацию. Оперативный персонал, аварийно-восстановительные бригады, специалисты других служб приступают к ликвидации последствий природных катаклизмов.
Действуя по вводным, диспетчер оперативно-технологической службы Центра управления сетями Курскэнерго выполняет необходимые мероприятия по локализации повреждения на ВЛ 110 кВ «Южная – Атомград» I, II цепь с отпайкой на ПС «Октябрьская» и на подстанциях 110 кВ «Октябрьская»,  «Атомград». Диспетчер АО «Курские электрические сети» включает потребителей ПС 110 кВ «Атомград» по внутренней схеме.   
В дальнейшем энергетики обеспечили допуск пожарных расчетов на подстанцию «Открытый полигон» для ликвидации возгорания в районе трансформатора, в кратчайшие сроки  перебросили передвижной резервный источник электроснабжения к  детскому саду в пос. Ворошнево   и  запитали социально значимый объект,   ликвидировали  массовые  отключения линий электропередачи 0,4 - 10 кВ в  районах области. В наиболее «пострадавший», Мантуровский район, штаб Курскэнерго направил дополнительную бригаду Солнцевского района электрических сетей для ликвидации последствий массовых отключений линий 0,4 кВ.
В ходе учения по результатам послеаварийного осмотра на ВЛ 35 кВ «Медвенка – Панино» потребовалась замена опоры.  Персонал Курскэнерго  в установленные сроки выполнил практические задачи по замене опоры на линии и, таким образом,  подтвердил навыки по практическому производству аварийно-восстановительных работ вне мест постоянной дислокации. 
Благодаря слаженным действиям энергетиков, четкому взаимодействию с представителями территориального управления МЧС России, а также с едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных образований условные аварийные ситуации были ликвидированы в кратчайшие сроки. Представители  МЧС России, Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Курской области при администрации региона высоко оценили профессионализм и оперативность персонала Курскэнерго.
 «Курскэнерго в очередной раз подтвердило готовность быстро действовать в сложных ситуациях,  взаимодействовать с другими участниками  процесса. В критической обстановке, подобная оперативность может стать решающим фактором для максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей», – подчеркнул представитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Курской области  Александр Олефир.

 

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