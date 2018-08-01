В Курской области прошло совместное учение по ликвидации массовых отключений электроэнергии, организованное Курскэнерго

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» проведено очередное учение по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений.

Мероприятие, в котором участвовали Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Курской области при администрации региона (региональный Штаб), Штаб и мобильные подразделения Курскэнерго, Главное управление МЧС России по Курской области, подразделения Черноземного предприятия МЭС, подразделения АО «Курские электрические сети», руководители муниципальных образований, проведено в целях организации взаимодействия между Курскэнерго и региональным штабом, органами исполнительной власти и местного самоуправления, приобретения навыков личным составом мобильных подразделений по приведению в готовность, передислокации в район аварийных ситуаций, практическому производству аварийно-восстановительных работ вне мест постоянной дислокации.

По замыслу учений во второй декаде декабря на территории Курской области ухудшаются погодные условия с усилением ветра до17-20 м/с, понижением температуры воздуха до -20 градусов С.

Оперативный штаб Курскэнерго принимает решение о введении в Филиале режима повышенной готовности (РПГ). Мобильные подразделения Курскэнерго приводятся в готовность, во всех районах электрических сетей проверяется аварийный резерв и резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

В дальнейшем из-за резкого понижения температуры воздуха до -25 градусов С при южном ветре с порывами до 27 – 30 м/с и выпадением осадков в виде мокрого снега происходит обрыв грозотроса воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Южная – Атомград» I цепь с отпайкой на подстанцию (ПС) Октябрьская и «Южная – Атомград» II цепь с отпайкой на ПС Октябрьская, что стало причиной погашения ПС 110 кВ «Октябрьская», «Атомград» и массовых отключений линий 0,4 - 10 кВ в Курском, Золотухинском, Железногорском, Мантуровском районах Курской области. Ситуация осложнилась «пожаром» на подстанции (ПС) 110 кВ «Открытый полигон», и, как следствие, – отключением большого количества потребителей, в том числе одного социально-значимого объекта в Курском районе.

Энергетики незамедлительно отреагировали на нештатную ситуацию. Оперативный персонал, аварийно-восстановительные бригады, специалисты других служб приступают к ликвидации последствий природных катаклизмов.

Действуя по вводным, диспетчер оперативно-технологической службы Центра управления сетями Курскэнерго выполняет необходимые мероприятия по локализации повреждения на ВЛ 110 кВ «Южная – Атомград» I, II цепь с отпайкой на ПС «Октябрьская» и на подстанциях 110 кВ «Октябрьская», «Атомград». Диспетчер АО «Курские электрические сети» включает потребителей ПС 110 кВ «Атомград» по внутренней схеме.

В дальнейшем энергетики обеспечили допуск пожарных расчетов на подстанцию «Открытый полигон» для ликвидации возгорания в районе трансформатора, в кратчайшие сроки перебросили передвижной резервный источник электроснабжения к детскому саду в пос. Ворошнево и запитали социально значимый объект, ликвидировали массовые отключения линий электропередачи 0,4 - 10 кВ в районах области. В наиболее «пострадавший», Мантуровский район, штаб Курскэнерго направил дополнительную бригаду Солнцевского района электрических сетей для ликвидации последствий массовых отключений линий 0,4 кВ.

В ходе учения по результатам послеаварийного осмотра на ВЛ 35 кВ «Медвенка – Панино» потребовалась замена опоры. Персонал Курскэнерго в установленные сроки выполнил практические задачи по замене опоры на линии и, таким образом, подтвердил навыки по практическому производству аварийно-восстановительных работ вне мест постоянной дислокации.

Благодаря слаженным действиям энергетиков, четкому взаимодействию с представителями территориального управления МЧС России, а также с едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных образований условные аварийные ситуации были ликвидированы в кратчайшие сроки. Представители МЧС России, Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Курской области при администрации региона высоко оценили профессионализм и оперативность персонала Курскэнерго.

«Курскэнерго в очередной раз подтвердило готовность быстро действовать в сложных ситуациях, взаимодействовать с другими участниками процесса. В критической обстановке, подобная оперативность может стать решающим фактором для максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей», – подчеркнул представитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Курской области Александр Олефир.



