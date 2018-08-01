Курянка заплатила собутыльнику за выколотый глаз

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы Курска. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в прокуратуре, в декабре 2017 года женщина распивала спиртное с сожителем и его 39-летним знакомым. Утром она начала уборку и потребовала, чтобы гость ушел. В ответ мужчина стал оскорблять хозяйку. Разозлившись, она взяла нож и воткнула его в глаз собутыльнику. Несмотря на оказание медицинской помощи и проведенные операции мужчина ослеп на один глаз. Суд приговорил курянку к 2 годам колонии общего режима. Так как на иждивении у подсудимой двое детей четырех и шести лет, она отправится отбывать наказание, когда ее младшему ребенку исполнится 14-ть. Помимо этого, курянка в качестве компенсации морального вреда заплатила потерпевшему 150 тысяч рублей.