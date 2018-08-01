Курянку на свидании ограбил ухажер

Сотрудники Железнодорожного отдела полиции установили подозреваемого в грабеже. 24-летняя курянка сообщила в дежурную часть, что у нее похищен золотой браслет. Выяснилось, что девушка познакомилась с молодым человеком и направилась к нему домой. Там ухажер стал угрожать, что не выпустит ее, если она не отдаст украшение. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, отдала браслет. Покинув помещение, она сразу направилась в полицию. Грабителем оказался 18-летний молодой человек. Его задержали в тот же день. Браслет он успел продать, однако украшение изъяли, скоро его вернут потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.



