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Курянин набросился на приставов с отвёрткой

Сегодня, 08:17
Курянин набросился на приставов с отвёрткой
Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Курска, его обвиняют в угрозе причинением вреда здоровью судебных приставов. Как рассказали в СК, прошлой осенью двое приставов –мужчина и женщина- прибыли к месту жительства обвиняемого. Мужчина открыл дверь, визиту явно был не рад, он начал скандалить. Потом попытался пустить в ход кулаки, хотел ударить в лицо пристава-женщину, но ее коллега помешал. Тогда курянин набросился на мужчину с отверткой, но тот в ответ применил электрошокер. Дебошир захлопнул входную дверь. За такое поведение с приставами курянин отправится под суд. 

 

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