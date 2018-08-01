Курянин набросился на приставов с отвёрткой

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Курска, его обвиняют в угрозе причинением вреда здоровью судебных приставов. Как рассказали в СК, прошлой осенью двое приставов –мужчина и женщина- прибыли к месту жительства обвиняемого. Мужчина открыл дверь, визиту явно был не рад, он начал скандалить. Потом попытался пустить в ход кулаки, хотел ударить в лицо пристава-женщину, но ее коллега помешал. Тогда курянин набросился на мужчину с отверткой, но тот в ответ применил электрошокер. Дебошир захлопнул входную дверь. За такое поведение с приставами курянин отправится под суд.