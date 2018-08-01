Курян с 75-летием победы на Огненной дуге поздравили Медведев и Назарбаев

Куряне получают поздравления с 75-летием победы на Огненной дуге. В правительственной телеграмме премьер-министра России Дмитрия Медведева, в частности, говорится: «Эта битва - одно из величайших сражений Великой Отечественной войны. В кровопролитных боях наши войска нанесли огромные потери противнику, окончательно подорвали его наступательную мощь. Маршал Жуков писал: «Попытка Гитлера вырвать стратегическую инициативу из рук советского командования кончилась полным провалом, и с тех пор до конца войны немецкие войска вынуждены были вести только оборонительные сражения».

23 августа стало переломным моментом в истории человечества, днем воинской славы и символом доблести и единства нашего народа. Курская битва продемонстрировала всему миру волю советского народа к победе, мужество и героизм наших солдат и офицеров. И сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности всем, кто не жалея жизни, защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков. Склоняем головы перед нашими героями. Чествуем ветеранов и тружеников тыла.

Они выстояли в самые страшные годы, защитили страну, подарили будущее нам и нашим детям. Мы всегда будем помнить об их подвиге».

Жителям Курской области Дмитрий Медведев пожелал мира, крепкого здоровья и благополучия.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил обращение к участникам торжеств, посвященных 75-й годовщине Победы в Курской битве. В нем отмечается, что «в героических боях на Курской дуге принимали участие и казахстанские соединения: 72-я и 73-я гвардейские стрелковые дивизии, 8-я стрелковая дивизия, 209-й стрелковый Зайсанский полк, 100-я и 101-я казахские национальные стрелковые бригады.

Всего в Великой Отечественной войне участвовало более 1 миллиона 800 тысяч казахстанцев, половина из которых не вернулась.

500 наших соотечественников были удостоены звания Героя Советского Союза».