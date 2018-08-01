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В центре Курска снова будут перекрывать движение

Сегодня, 08:20
В центре Курска снова будут перекрывать движение
Сегодня в Курске снова будут перекрывать улицы. С 9.30 приостановят  движение транспорта через Красную площадь для возложения корзин и цветов к стеле «Героям-курянам». На время подобной церемонии - с 10 до 11 часов – будет закрыта улица Карла Маркса на мемориале Павшим в годы Великой Отечественной войны. Сегодня же пройдет торжественное собрание, посвященное 75-летию Победы в Курской битве. Оно пройдет в драмтеатре. Перед этим состоится гашение почтовой марки, выпущенной к знаменательной дате. Поздравит курян ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

 

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