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Водитель сбежал после ДТП, бросив травмированного ребенка в машине

Сегодня, 11:50
Водитель сбежал после ДТП, бросив травмированного ребенка в машине
21 августа в Конышевском районе в ДТП пострадал ребенок. По информации Госавтоинспекции, авария произошла около 14 часов на дороге «Конышёвка-Захарково». 45-летний водитель автомобиля ВАЗ – 2112 не справился с управлением и съехал в кювет. При этом травмы получил 8-летний пассажир. Водитель с места ДТП скрылся, впоследствии его разыскала полиция. По информации 46ТВ, мужчина, который был за рулем, бросил в салоне ребенка. Его из машины извлекла вызванная бригада «Скорой помощи», после чего пострадавшего госпитализировали. Нашли водителя примерно в полутора километрах - он был пьян.

 

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