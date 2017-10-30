Водитель сбежал после ДТП, бросив травмированного ребенка в машине

21 августа в Конышевском районе в ДТП пострадал ребенок. По информации Госавтоинспекции, авария произошла около 14 часов на дороге «Конышёвка-Захарково». 45-летний водитель автомобиля ВАЗ – 2112 не справился с управлением и съехал в кювет. При этом травмы получил 8-летний пассажир. Водитель с места ДТП скрылся, впоследствии его разыскала полиция. По информации 46ТВ, мужчина, который был за рулем, бросил в салоне ребенка. Его из машины извлекла вызванная бригада «Скорой помощи», после чего пострадавшего госпитализировали. Нашли водителя примерно в полутора километрах - он был пьян.































