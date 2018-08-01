Начались торжества в честь 75-летия победы в Курской битве

В столице Соловьиного края начались торжества по случаю 75-летия победы в Курской битве. Утром состоялись церемонии возложения цветов у стелы "Героям-курянам" и на мемориале павшим на улице Карла Маркса. Курян и гостей праздника на Красной площади встречали «Волонтёры Победы», они вручали георгиевские ленточки. Получил ленточку и губернатор Курской области Александр Михайлов. В эти минуты в драмтеатре проводится торжественное собрание. Его предваряла церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 75-летию Победы в Курской битве. Там же, на сцене драмтеатра, пройдет концерт ансамбля песни и пляски имени Александрова. В 15 часов состоится торжественное открытие выставочного центра «Курск – город воинской славы». Для ветеранов Курской битвы и гостей праздника устроят экскурсию на северный фас Курской битвы.

фото — ЕР-Курск





