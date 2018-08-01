Поисковики вернули имена 25 человек, погибших летом 1943 года

Поисковые отряды, которые работают в Курской области, только в этом году подняли останки 115 погибших воинов и мирных жителей. Удалось установить имена 25 человек, погибших летом 1943 года. В Поныровском районе обнаружили остатки самолета ЯК-9Т. Уже выяснили личность управлявшего им летчика. Это Анатолий Алексеевич Платонов 1923 года рождения, призванный из Московской области. Он не вернулся с боевого задания и погиб, прикрывая наземные войска, 10 июля 1943 года. А в Щигровском районе с семиметровой глубины подняты части советского самолета ЛАГГ-3, сбитого фашистами летом 1942 года над Знаменкой. На некоторых деталях видны номера. Сейчас поисковики устанавливают информацию об экипаже данного самолета, чтобы найти родственников погибших героев.