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Поисковики вернули имена 25 человек, погибших летом 1943 года

Сегодня, 12:16
Поисковики вернули имена 25 человек, погибших летом 1943 года
Поисковые отряды, которые работают в Курской области, только в этом году подняли останки 115 погибших воинов и мирных жителей. Удалось установить  имена 25 человек, погибших летом 1943 года. В Поныровском районе обнаружили остатки самолета ЯК-9Т. Уже выяснили личность управлявшего им летчика. Это Анатолий Алексеевич Платонов 1923 года рождения, призванный из Московской области. Он не вернулся с боевого задания и погиб, прикрывая наземные войска, 10 июля 1943 года.  А в Щигровском районе с семиметровой глубины подняты части советского самолета ЛАГГ-3, сбитого фашистами летом 1942 года над Знаменкой. На некоторых деталях видны номера. Сейчас поисковики устанавливают информацию об экипаже данного самолета, чтобы найти  родственников погибших героев.

 

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