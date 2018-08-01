В Курске поймали серийного автоугонщика

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции задержали подозреваемого в серии угонов и автокраж. Инспекторы ДПС остановили машину, которая нарушила ПДД. Водитель не смог предъявить документы на транспортное средство. В это время полицейским поступило заявление об угоне такой же машины с проспекта Клыкова. Выяснилось, что автомобиль 25-летний молодой человек угнал незадолго до остановки и ехал прятать его на окраину Курска.

После предварительной проверки установили, что задержанный ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления, кроме того, он оказался причастен еще к трем угонам и автокражам на Северо-Западе города. Все выбранные им машины были без сигнализации, припаркованы в отдалении от дома и вне видимости камер наблюдения. Возбуждены уголовные дела. На время следствия серийный автоугонщик будет находиться под арестом.



