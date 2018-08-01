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Куряне хранят в банках 110 миллиардов рублей

Сегодня, 12:55
Куряне хранят в банках 110 миллиардов рублей
По итогам первого полугодия объем привлеченных средств юридических и физических лиц Курской области составил 137,5 млрд рублей. За год данный показатель вырос более чем на 8%. Вклады физических лиц составляют  80% всех привлеченных средств в регионе. Совокупный объем вкладов населения к началу июля вырос до 109,9 млрд рублей,  увеличившись за год на 3,5 млрд рублей. Отделение по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу отмечает, что вклады в рублях по-прежнему являются наиболее привлекательными для жителей региона. Их доля составляет 92%.  Средства на счетах индивидуальных предпринимателей региона составили порядка 3,7 млрд рублей.

 

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