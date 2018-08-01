Вор оставил без телефонной связи жителей Горшеченского района

Полицейские установили подозреваемого в хищении аккумуляторных батарей с телефонной станции в Горшеченском районе. Из-за этой кражи станция, действующая на несколько небольших населенных пунктов, вышла из строя. Ликвидировать поломку удалось в кротчайшие сроки, а тем временем полиция приступила к розыску подозреваемого. Им оказался 39-летний уроженец Липецкой области. Батареи его заинтересовали из-за металлической основы. Мужчина сознался в преступлении и уже стал фигурантом уголовного дела. Его действия квалифицируются как кража и попадают под действие еще одной статьи Уголовного Кодекса – приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Это преступление также влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет - уточнили в УМВД.