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В районах Курской области запретили открывать новые "Магниты" и "Пятерочки"

Сегодня, 08:08
В районах Курской области запретили открывать новые
Антимонопольная служба запретила в ряде районов Курской области открывать новые магазины крупных торговых сетей. Речь идет о тех муниципалитетах, где таких супермаркетов слишком много. Как пояснили в Курском УФАС, федеральное законодательство ограничивает дальнейший рост продовольственной торговой сети,  если ее доля превышает 25% объема всех реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий год в границах субъекта, района или городского округа. Ей запрещается приобретать или арендовать дополнительную торговую площадь. Курские антимонопольщики выявили в ряде районов превышение порога двух сетей - "Магнит" и "Пятерочка". 
В УФАС уточнили: доля торговой сети «Магнит» в общем объеме всех реализованных продовольственных товаров превышает 25% в Мантуровском, Курчатовском, Пристенском, Черемисиновском, Большесолдатском, Глушковском районах. Доля торговой сети «Пятерочка» в общем объеме всех реализованных продовольственных товаров превышает 25% в Дмитриевском, Железногорском, Обоянском, Курчатовском, Рыльском, Советском, Октябрьском, Горшеченском, Черемисиновском, Касторенском, Фатежском, Конышевском, Золотухинском, Хомутовском, Медвенском районах, а также во Льгове.
То есть во всех перечисленных муниципальных образованиях по федеральному законодательству теперь запрещено открывать новые магазины «Магнит» или «Пятерочка» соответственно. Соответствующие предупреждения руководству сетей уже направлены.
- В целом по Курской области, а также по городу Курску, ни одна торговая сеть не имеет доли свыше 25%.

 

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