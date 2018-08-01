В районах Курской области запретили открывать новые "Магниты" и "Пятерочки"

Антимонопольная служба запретила в ряде районов Курской области открывать новые магазины крупных торговых сетей. Речь идет о тех муниципалитетах, где таких супермаркетов слишком много. Как пояснили в Курском УФАС, федеральное законодательство ограничивает дальнейший рост продовольственной торговой сети, если ее доля превышает 25% объема всех реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий год в границах субъекта, района или городского округа. Ей запрещается приобретать или арендовать дополнительную торговую площадь. Курские антимонопольщики выявили в ряде районов превышение порога двух сетей - "Магнит" и "Пятерочка".

В УФАС уточнили: доля торговой сети «Магнит» в общем объеме всех реализованных продовольственных товаров превышает 25% в Мантуровском, Курчатовском, Пристенском, Черемисиновском, Большесолдатском, Глушковском районах. Доля торговой сети «Пятерочка» в общем объеме всех реализованных продовольственных товаров превышает 25% в Дмитриевском, Железногорском, Обоянском, Курчатовском, Рыльском, Советском, Октябрьском, Горшеченском, Черемисиновском, Касторенском, Фатежском, Конышевском, Золотухинском, Хомутовском, Медвенском районах, а также во Льгове.

То есть во всех перечисленных муниципальных образованиях по федеральному законодательству теперь запрещено открывать новые магазины «Магнит» или «Пятерочка» соответственно. Соответствующие предупреждения руководству сетей уже направлены.

- В целом по Курской области, а также по городу Курску, ни одна торговая сеть не имеет доли свыше 25%.