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Владимир Путин в Курске пообщается с ветеранами и поисковиками

Сегодня, 16:46
Владимир Путин в Курске пообщается с ветеранами и поисковиками
Наконец появилось официальное подтверждение, что Владимир Путин завтра прибудет в наш город. По информации пресс-службы Кремля, в день празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве глава государства посетит мемориал "Курская дуга", где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата. Также в местечке Свобода Владимир Путин осмотрит экспозицию музея "Командный пункт Центрального фронта", где во время боев на Курской дуге располагался штаб маршала Рокоссовского, и пообщается с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны.

 

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