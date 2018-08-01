В регионе проживают 85 участников Курской битвы

В столице Соловьиного края начались торжества по случаю 75-летия победы в Курской битве. В них принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, первые лица губернии, многочисленные гости из 52 регионов России, а также представители Беларуси, Молдовы, Украины, Армении и Чехии. Утром состоялись церемонии возложения цветов у стелы "Героям-курянам" и на мемориале павшим на улице Карла Маркса. Тысячи людей почтили память погибших минутой молчания у Вечного огня. Затем в драмтеатре состоялось торжественное собрание. Его предваряла церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 75-летию Победы в Курской битве. К сожалению, все меньше остается участников тех событий. Сейчас в регионе проживают 85 участников и 205 вдов и вдовцов участников Курской битвы. Завершилось собрание концертом ансамбля песни и пляски имени Александрова и народной артистки России Надежды Крыгиной.