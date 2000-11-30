Курянам советуют пересесть на общественный транспорт

Сегодня состоятся основные торжества, посвященные 75-летию победы в Курской битве. Они начнутся на мемориале «Курская дуга». На время парада - с 8.30 до 12.30 - будут закрыты улица Карла Маркса и проспект Победы в районе мемориального комплекса "Курская дуга". Уточняется, что участок по проспекту Победы от здания ГИБДД до ТЦ «Европа» и по улице Карла Маркса от Рябиновой до поворота на «Метро» будет перекрыт до 17 часов. Об изменении предупредила мэрия Курска. Движение по проспекту Победы от «Европы» до «Триумфа» и по улице Карла Маркса от «Триумфа» до Рябиновой будет закрыто с 9:30 до 12:30.

С полудня до 13.30 закроют Тускарную и Мирную для проведения фронтового обеда. С 14 до 18 часов будут недоступны для автотранспорта улица Ленина от Садовой до Красной площади и Красная площадь от улицы Марата до Урицкого, здесь пройдет марш-парад духовых оркестров. С 18 до 22.30 на время праздника закроют улицу Сонина и участок улицы Ленина от Почтовой до Красной площади. Курянам рекомендуют оказаться от поездки на личном транспорте.



