Курянам советуют пересесть на общественный транспорт
Сегодня, 08:00
Сегодня состоятся основные торжества, посвященные 75-летию победы в Курской битве. Они начнутся на мемориале «Курская дуга». На время парада - с 8.30 до 12.30 - будут закрыты улица Карла Маркса и проспект Победы в районе мемориального комплекса "Курская дуга". Уточняется, что участок по проспекту Победы от здания ГИБДД до ТЦ «Европа» и по улице Карла Маркса от Рябиновой до поворота на «Метро» будет перекрыт до 17 часов. Об изменении предупредила мэрия Курска. Движение по проспекту Победы от «Европы» до «Триумфа» и по улице Карла Маркса от «Триумфа» до Рябиновой будет закрыто с 9:30 до 12:30.
С полудня до 13.30 закроют Тускарную и Мирную для проведения фронтового обеда. С 14 до 18 часов будут недоступны для автотранспорта улица Ленина от Садовой до Красной площади и Красная площадь от улицы Марата до Урицкого, здесь пройдет марш-парад духовых оркестров. С 18 до 22.30 на время праздника закроют улицу Сонина и участок улицы Ленина от Почтовой до Красной площади. Курянам рекомендуют оказаться от поездки на личном транспорте.
Программа мероприятий 23 августа, посвященных 75-летию Победы в Курской битве
9.30-11.00 Торжественные мероприятия на мемориальном комплексе «Курская дуга» (пр-т Победы).
9.35-09.55 Церемония возложения венков и цветов к могиле Неизвестного солдата, памятнику маршалу Советского Союза Г.К. Жукову и памятному знаку «Курск - город воинской славы».
10.00-11.00Военный парад войск Курского гарнизона (пешая часть, прохождение механизированной колонны, пролет авиации, более тысячи участников).
12.00-13.30Фронтовой обед участников Курской битвы, ветеранов Великой Отечественной войны в учебно-методическом центре ГО и ЧС Курской области (ул. Тускарная, 33 к)
16.00-19.00Марш-парад духовых оркестров (ул. Ленина - Красная Площадь).
19.00-22.00Праздничный концерт с участием профессиональных и самодеятельных коллективов Курской области и России (Красная площадь).