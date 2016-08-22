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В трамвае-книгочее расскажут о Курской битве

Сегодня, 08:08
В трамвае-книгочее расскажут о Курской битве
Сегодня горожан приглашают совершить на трамвае-книгочее исторический экскурс «Курская битва: путь к Победе». В пути пассажирам напомнят основную хронику событий Курской битвы, исторические факты о танковом сражении под Прохоровкой, о подвигах земляков - участников Курской битвы, имена которых увековечены в названиях площадей и улиц Курска. На остановке «Площадь Рокоссовского» выберут «счастливого пассажира», который получит памятный подарок от организаторов проекта. Стартует «Трамвай-книгочей» с площади Дзержинского в 11 часов и проследует по маршруту №3. 

 

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