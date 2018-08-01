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"Ночь кино" пройдет на 47 площадках Курской области

Сегодня, 10:02

26 августа в Курской области пройдет уже третья "Ночь кино". Это всероссийская акция, которая позволяет бесплатно посмотреть новые отечественные фильмы. Выбирали три кинокартины для просмотра, как и раннее, народным интернет-голосованием. Лидерами опроса стали семейная комедия в жанре фэнтази «Последний богатырь», историческая военная драма с элементами фантастики «Рубеж» и еще одна историческая драма «Танки». Перед каждым фильмом на всех площадках страны покажут полутораминутный ролик, посвященный 75-летию победы на Курской дуге. В нем изложены основные факты о величайшем сражении. Главной площадкой акции «Ночь кино» в нашей области станет Театральная площадь Курска. Киносеанс начнется в 20 часов в ночь на 26 августа. В регионе акция «Ночь кино» пройдет на 47 площадках.

 

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