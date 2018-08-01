Автопарк Курскэнерго пополнился новой техникой

Автопарк филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» пополнился 26 новыми брендированными автомобилями. Из них 22 автомобиля марки УАЗ – 390995 и УАЗ – 374195-05, а также 4 автомобиля марки УАЗ-315195.

Приобретенная автотехника предназначена для транспортировки бригад, а также спецоборудования и инструмента. Все машины обладают повышенной проходимостью в сложных погодных условиях и на труднодоступных участках местности, при этом оборудованы всем необходимым для создания комфортных условий персонала в любое время года.

Техника поступит в распоряжение оперативно-выездных бригад Курскэнерго.

В настоящий момент автопарк Курскэнерго насчитывает 751 единицу автотехники, в том числе 212 единиц спецтехники. Современная автомобильная техника и оборудование помогают курским энергетикам МРСК Центра повышать эффективность ремонтных работ, сокращать сроки устранения природных катаклизмов и соответственно повышать надежность электроснабжения потребителей Курской области.



