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«Авангард» обыграл «Динамо» и вышел в 1/16 Кубка России

Сегодня, 11:55
«Авангард» обыграл «Динамо» и вышел в 1/16 Кубка России
Курский «Авангард» на выезде обыграл брянское «Динамо» в матче 1/32 финала Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая вчера в Брянске, завершилась в пользу гостей со счетом 3:1. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук, Владислав Руденко и Роман Акбашев. Курская команда прошла в 1/16 финала Кубка России. 24 августа состоится жеребьевка, которая определит соперника на этой стадии. Подопечные Игоря Беляева могут сыграть со столичным ЦСКА, «Спартаком», «Локомотивом» или «Краснодаром».
Напомним, в прошлом розыгрыше куряне сенсационно дошли до финала, также начав с победы в Брянске. 

 

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