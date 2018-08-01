Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Курской битве

Минобороны России опубликовало на своем сайте рассекреченные документы, посвященные 75-летию Курской битвы. По словам авторов проекта, это «свидетельства невиданных масштабов сражения, превосходства русского оружия, нечеловеческой силы духа, самоотверженности и героизма защитников Родины». Один из самых значительных документов — директива Ставки верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова. Эта операция стала «одной из финальных точек стратегического наступления войск Красной армии на Курской дуге». Несмотря на гриф особой важности, в документе не называются настоящие фамилии военачальников, ответственных за подготовку и исход операции: маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский скрыты под псевдонимами Юрьев и Александров. Кроме того, среди обнародованных документов — приказ войскам о разъяснении способов борьбы с немецким танком «Тигр», сообщение о ефрейторе Бисареве, уничтожившем 26 танков, а также боевые донесения и листовки.