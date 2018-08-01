поиск по сайту
 

Военный парад в Курске посмотрели тысячи людей

Сегодня, 12:45
Военный парад в Курске посмотрели тысячи людей
В соцсетях начали появляться фотографии с военного парада, он состоялся утром на мемориале «Курская дуга». Хотя официальный выходной сегодня только у сотрудников муниципальных учреждений, посмотреть парад решили тысячи курян и гостей города. В пеших колоннах прошли более тысячи человек. Механизированную колонну возглавил танк Т-34, всего же участвовали 78 единиц военной техники. Завершил парад пролет авиатехники. В Курск из разных регионов и бывших союзных республик приехали 35 участников Великой Отечественной войны, многие из них сражались на Огненной дуге. 
Добавим, один из танков, участвовавших в параде, на проспекте Победы перевернулся. Инцидент произошел во время погрузки техники на платформы. Один танк упал с платформы и перевернулся. Обошлось без пострадавших - пишет издание "Друг для друга".
 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама