Военный парад в Курске посмотрели тысячи людей

В соцсетях начали появляться фотографии с военного парада, он состоялся утром на мемориале «Курская дуга». Хотя официальный выходной сегодня только у сотрудников муниципальных учреждений, посмотреть парад решили тысячи курян и гостей города. В пеших колоннах прошли более тысячи человек. Механизированную колонну возглавил танк Т-34, всего же участвовали 78 единиц военной техники. Завершил парад пролет авиатехники. В Курск из разных регионов и бывших союзных республик приехали 35 участников Великой Отечественной войны, многие из них сражались на Огненной дуге.

Добавим, один из танков, участвовавших в параде, на проспекте Победы перевернулся. Инцидент произошел во время погрузки техники на платформы. Один танк упал с платформы и перевернулся. Обошлось без пострадавших - пишет издание "Друг для друга".



