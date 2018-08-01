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В Курской области завершилась приёмка учебных заведений

Сегодня, 13:15
В Курской области завершилась приёмка учебных заведений
В Курской области завершилась работа межведомственной комиссии, которая проверяла готовность образовательных учреждений к учебному году. Всего проверили 884 заведения - это детские сады, школы и вузы. В МЧС отметили, что на объектах в основном выявляли незначительные нарушения, которые устранялись практически в тот же день. Подчеркивается, что все руководители ответственно подошли к исполнению своих обязанностей в плане соблюдения правил пожарной безопасности. Во многих школах установили новейшее противопожарное оборудование, должностные лица прошли обучение, в наличии исправные средства пожаротушения. В первые дни учебного года во всех учреждениях пройдут учебные эвакуации учащихся и персонала. 

 

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