В Курской области завершилась приёмка учебных заведений

В Курской области завершилась работа межведомственной комиссии, которая проверяла готовность образовательных учреждений к учебному году. Всего проверили 884 заведения - это детские сады, школы и вузы. В МЧС отметили, что на объектах в основном выявляли незначительные нарушения, которые устранялись практически в тот же день. Подчеркивается, что все руководители ответственно подошли к исполнению своих обязанностей в плане соблюдения правил пожарной безопасности. Во многих школах установили новейшее противопожарное оборудование, должностные лица прошли обучение, в наличии исправные средства пожаротушения. В первые дни учебного года во всех учреждениях пройдут учебные эвакуации учащихся и персонала.