В Курске отмечают годовщину победы на Огненной дуге

В Курске продолжают праздновать 75-ю годовщину победы на Огненной дуге. В 16 часов по улице Ленина до Красной площади пройдет марш-парад духовых оркестров. Вечером состоится праздничный концерт. Приглашенной звездой будет Олег Газманов. Он выйдет на сцену в 21 час. Завершится праздник в 22 часа салютом. Добавим, из-за торжеств с 14 до 18 часов будут недоступны для автотранспорта улица Ленина от Садовой до Красной площади и Красная площадь от улицы Марата до Урицкого. С 18 до 22.30 на время праздника закроют улицу Сонина и участок улицы Ленина от Почтовой до Красной площади. Курянам рекомендуют оказаться от поездки на личном транспорте.