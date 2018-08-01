Сотрудники и ветераны курского филиала МРСК Центра приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Курской битве

Сотрудники и ветераны филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приняли участие в праздничных и памятных мероприятиях, посвященных 75-летию победного завершения Курской битвы – одного из крупнейших и значимых сражений Великой Отечественной войны. Они прошли в разных уголках Курской области.

В Курске делегация работников и ветеранов предприятия во главе с заместителем генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александром Рудневским возложили цветы к памятнику Степану Перекальскому – командиру 1089-го стрелкового полка, одному из освободителей города. «Мы в неоплатном долгу перед теми, кто не только подарил нам мирную жизнь, но и преподнес нам урок настоящего патриотизма. Это пример для многих поколений энергетиков, которые свято чтят память о героях этой войны», - подчеркнул Александр Рудневский.

В Медвенском районе работники Курскэнерго возложили цветы к памятнику легендарному летчику, трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу, в Беловском районе – к памятнику Неизвестному солдату. Участники мероприятий почтили минутой молчания память павших героев, защищавших курскую землю от немецких захватчиков.

В преддверии празднований силами работников филиала была дополнительно произведена уборка территорий памятников и мемориалов. В Октябрьском районе энергетики провели ремонт освещения регионального мемориала Воинам погибшим в Великой Отечественной войне, расположенном в поселке Прямицыно.

Курская битва длилась 50 дней, по своим масштабам, задействованным силам и средствам, результатам и военно-политическим последствиям она является одним из ключевых сражений Второй мировой Великой Отечественной войн. В ней участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. В результате Курской битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла к Красной Армии.



