Механик-водитель при опрокидывании танка после парада в Курске не пострадал

При опрокидывании танка после парада в Курске никто не пострадал. Ранее радио "Курс" рассказывало : танк Т-34 перевернулся при погрузке на платформу, на которой его должны были отвезти к месту дислокации. Механик-водитель не пострадал, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Ремонтники оперативно погрузили танк на трал, после чего бронемашину отвезли в пункт дислокации. Военный парад в честь 75-летия разгрома советскими войсками нацистов на Курской дуге прошел сегодня на проспекте Победы. В нем участвовали более тысячи военных и 78 единиц техники.

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