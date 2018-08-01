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Курянин угнал у знакомого ВАЗ и бросил на обочине

Сегодня, 14:45
Курянин угнал у знакомого ВАЗ и бросил на обочине
В дежурную часть обратился 49-летний житель Курска, который сообщил, что у него угнали автомобиль ВАЗ. Накануне вечером потерпевший оставил машину, припарковав около дома во дворе, а утром обнаружил пропажу. Ориентировку с приметами отечественной легковушки передали личному составу территориального отдела полиции, а также в близлежащие районы. Скоро транспорт нашли неподалеку брошенным на обочине. Сотрудники полиции установили и задержали угонщика. Им оказался 20-летний местный житель. Вечером он отмечал праздник, но после решил покататься на машине знакомого. Угнал автомобиль, украв ключи у хозяина. После ночной поездки бросил ВАЗ на дороге. Возбуждено уголовное дело. Угнанную машину уже вернули хозяину - подчеркнули в пресс-службе УМВД.

 

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