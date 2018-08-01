Начался ремонт стадиона «Трудовые резервы». В этом году решили отреставрировать входную группу со стороны улицы Радищева. Как пояснил 46ТВ председатель регионального комитета по физкультуре и спорту Валерий Кобзев, вопрос ремонтных и восстановительных работ будут решать, «опираясь на финансовые возможности». После снятия облицовочного кирпича укрепят подпорную стену, восстановят клумбу, обновят облицовку стены и тротуарную плитку. Планируется, что ремонт завершится в конце сентября – начале октября.



